Matka pomogła zatrzymać pedofila. Chciał wykorzystać jej córkę

Następnie kobieta powiadomiła o wszystkim policję. Nieświadomy zasadzki pedofil przyjechał do Trzebini i został zatrzymany przez fkryminalnych tuż przed drzwiami do mieszkania 12-latki i jej matki. Okazał się nim 33-latek z powiatu hrubieszowskiego.

Mężczyzna trafił do komisariatu. "Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 33-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszał dwa zarzuty: nawiązania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z propozycją obcowania płciowego oraz usiłowania obcowania płciowego z osobą małoletnią, za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności" - poinformowała małopolska policja.