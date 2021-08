Matka usypiała dziecko potrząsając wózkiem. "To jest forma znęcania"

- Cały problem polega na tym, że dziecko ma główkę nieadekwatnie cięższą do reszty ciała i mięśnie karku, szyi nie są w stanie jej utrzymać. Jak potrząsamy dzieckiem, to ta główka nie nadąża i te mięśnie nie utrzymują stabilności, w związku z tym dochodzi do tego, że główka z dużą bezwładnością przemieszcza się w jedną i w drugą stronę. To powoduje, że w środku mózg, który jest zanurzony w płynie mózgowo-rdzeniowym, uderza o ściany czaszki. Tak naprawdę to jest wstrząśnienie mózgu - dodał specjalista.