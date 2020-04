WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Medyczny zespół ratunkowy PCPM jest w Kirgistanie. Michał Madeyski porównuje kraj do Włoch Niedawno lekarze i ratownicy z PCPM pomagali Włochom w walce z COVID-19. Teraz ośmioosobowy zespół wyjechał do Kirgistanu na prośbę WHO.... Rozwiń Dlaczego Kacper wybrał się aż do K … Rozwiń Transkrypcja: Dlaczego Kacper wybrał się aż do Kirgistanu byliśmy ukąszenie przez światową organizację zdrowia o wsparcie do pierwszego Ministerstwa Zdrowia w przygotowanych na zwiększenie liczby zachorowań na covid-19 a ponieważ jesteśmy zespołem który funkcjonuje ale z tego też powodu na obchodziliśmy światowy ośmioosobowy zespołem Przybywamy w tej chwili właśnie w tej chwili sytuacja w kirgistanie wy macie skalę porównawczą bo kilka dni temu byliście we Włoszech również w taką samą misją tam mieliście również pan również wspierać włoskie służby jak to jest w kirgistanie porównujące też sytuacja we Włoszech tutaj sytuacja wygląda odmiennie niezgłoszenie we Włoszech mieliśmy do czynienia z ogromną liczbą chorych pacjentów była tutaj sytuacja w tej chwili nie jest tak dramatyczna jak we Włoszech jest natomiast dramatyczna w tym sensie że pacjenci minister zdrowia a tutaj nieduże podejrzanie i chorzy pacjenci znajdujący się poza miasto państwo które znajduje się w terenach górzystych zatem kilka miejsc które są miastami drugiej skupić Family natomiast tych mnie kurierski znaczy dużo to są ludzie przyzwyczajeni z natury rzeczy do podróżowania w tej chwili tutaj wprowadzono bardzo daleko idące ograniczenia poruszania się na drogach uniemożliwiają podróżowanie po kraju od 20:00 do 7:00 rano obowiązuje godzina policyjna jest całkowity zakaz poruszania się po ulicy nawet tak naprawdę i sklepu Trzeba wypełnić specjalny formularz posiada ze sobą dokument tożsamości który mówi o tym gdzie mamy miejsce zamieszkania ponieważ nie wolno oddalić i od tego miejsca zamieszkania dalej niż na 5 ty ograniczenie Oczywiście istnieje również obowiązek noszenia masek na twarzach także tutaj tego nie przyniosło chyba za bardzo daleko są bardzo Tak powiedział A jak przygotowane są szpitale w kirgistanie na walkę z epidemią porównujące chociażby też ze szpitalami w Polsce czy tam jest wystarczająca ilość do środków ochronnych ilość leków jak to wygląda tam na miejscu Jacek chwili mam tylko doświadczenia w szpitalu zakaźnego której stolicy kraju i tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze można powiedzieć to znaczy personel medyczny stosuje daleko idące środki ostrożności funkcjonuje jak z pełnym indywidualnej a procedury Chcesz przejść do strony zakaźną rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie i wszyscy bardzo tylko że jesteś nie sprzedają natomiast takim takim pełnym obrazie kraju będzie można powiedzieć Dopiero skończyłem i co nosimy się na południe kraju to Dominik miasta i miasta i tam będziemy dalej pracować z lekarzami będziemy mieli lepszą skalę porównawcza