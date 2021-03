Megan Follows kończy 53 lata. W sieci pochwaliła się tortem urodzinowym

Megan Follows zagrała w adaptacji powieści wszech czasów "Ania z Zielonego Wzgórza". Od tamtego czasu minęło 36 lat, a aktorka dalej jest aktywna zawodowo. Gwiazdę w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w hitowej produkcji "Nastoletnia Maria Stuart". Poza show-biznesem Megan Follows skupia się na działalności charytatywnej.

Megan Follows opublikowała w sieci zdjęcie ze swoich 53. urodzin. Na fotografii trzyma apetyczny tort. Aktorka dała dopisek, że ciasto jest bezglutenowe. Imprezę zorganizowano na świeżym powietrzu. Nie widać przepychu i fajerwerków, to było przyjęcie w gronie najbliższych. Oprócz tortu zaserwowano szampana, była też herbata i inne, domowe smakołyki.

Życie prywatne Megan Follows

Aktorka stroni od afiszowania się swoim życiem poza pracą. Prywatnie jest mamą i spełnia się, jako aktorka. W 1991 roku Megan Follows poślubiła Christophera Davida Portera, kanadyjskiego fotografa, którego poznała na planie filmu "Deep Sleep". Para doczekała się dwójki dzieci, ale małżeństwo nie przetrwało. Po pięciu latach związku zdecydowali o rozstaniu. Następnie Follows była w długotrwałej relacji z aktorem Stuartem Hughesem. Ta relacja też nie przetrwała próby czasu. Aktualnie aktorka stroni od dzielenia się swoimi prywatnymi sprawami.

Obecnie Megan Followsskupia się na aktorstwie oraz działalności charytatywnej. W 2007 roku pojechała z reżyserką Heather Connell do Kambodży, by nakręcić film Small Voices: Stories of Cambodia's Children, o tym, jak afrykańskie dzieci żyjące na ulicach i wysypiskach śmieci radzą sobie z ciężkimi warunkami życia.