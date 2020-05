Meghan i Harry "nie spodziewali się takiego obrotu spraw". Autor ich biografii przerwał milczenie

Brytyjski dziennikarz, który towarzyszył Harry'emu i Meghan Markle podczas królewskich tournee, wystąpił w podcaście The Heir Pod, aby opowiedzieć o czekającej na wydanie książce. "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" będzie mieć swoją premierę już 11 sierpnia, a wersja papierowa trafi do sprzedaży kilka dni później - 20 sierpnia. Scobie przyznał, że historia Sussexów zawiera takie zwroty akcji, których "nawet oni sami się nie spodziewali".