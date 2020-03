Meghan Markle i książę Harry mają problemy finansowe. Kazała mu znaleźć pracę

Już za kilka dni "Megxit" stanie się rzeczywistością, a Meghan Marle i książę Harry oficjalnie przestaną pełnić funkcje członków rodziny królewskiej, a co za tym idzie staną się niezależni finansowo. Jak donoszą zagraniczne media, para już teraz odczuwa pierwsze negatywne skutki swojej decyzji.

Meghan Markle i książę Harry - problemy finansowe

Decyzja Meghan i Harry'ego o wystąpieniu z rodziny królewskiej była olbrzymimi zaskoczeniem zarówno dla królowej Elżbiety II, jak i jej poddanych. Królowa choć ostatecznie wyraziła zrozumienie dla ich postępowania, jasno zaznaczyła, że od tej pory nie będą oni używać królewskich tytułów ani korzystać z pieniędzy podatników. Zobowiązani są także do zwrócenia 2,4 mln funtów za renowację posiadłości Frogmore Cottage, w której mieszkali jako książęca para. I jak donoszą amerykańskie media, znacząco to odbije się na finansach pary, co podobno spędza Markle sen z powiek. Wg doniesień amerykańskiego tabloidu, kazała Harry'emu znaleźć pracę.