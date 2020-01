Meghan Markle i książę Harry zrezygnowali z królewskich obowiązków. Książę Filip może ostro zareagować

W środę książę i księżna Sussex ogłosili, że odstępują od obowiązków dworskich i planują pracować, by stać się finansowo niezależni. Ich decyzja oburzyła wszystkich członków rodziny królewskiej. Najostrzej mógł zareagować książę Filip.

Meghan Markle i książę Harry zdecydowali, że będą żyli pomiędzy Stanami, a Wielką Brytanią. "Ten geograficzny balans pozwoli nam wychować naszego syna zgodnie z przywiązaniem do królewskich tradycji, w których został urodzony, ale również da nam przestrzeń, żeby skupić się na kolejnym rozdziale" – wyznali.

Książę Filip znany jest z tego, że "nie lubi ludzi, którzy pozwalają na to, żeby żony psuły im reputację". W 1992 roku, kiedy w tabloidzie ukazało się zdjęcie Sary Ferguson opalającej się topless, podczas gdy jej mąż John Bryan całuje jej stopy, książę Filip był wściekły.

W filmie dokumentalnym "The Royal Family at War", ekspertka zajmująca się rodziną królewską Katie Nicholl powiedziała, że książę Filip nigdy nie wybaczył Ferguson jej zachowania. Nigdy więcej nie zaproponowano jej, by spędzała święta z rodziną królewską. Książę Filip wyznał również, że nie chce jej nigdy widzieć.