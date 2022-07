Meghan Markle pozwana przez przyrodnią siostrę. O co będzie toczyć się sprawa sądowa?

Sprawa między siostrami Markle jest zaciekła

W czerwcu "US Magazine" dowiedziało się, że Meghan Markle złożyła do sądu wniosek o oddalenie bezpodstawnego jej zdaniem pozwu, ale sędzia Charlene Edwards Honeywell odrzuciła go, ponieważ Samantha Markle złożyła poprawiony pozew. Co ciekawe, kobieta próbowała zakwestionować bezstronność sędzi, która jej zdaniem może być sojusznikiem Meghan i Harry’ego, gdyż została mianowana na to stanowisko jeszcze przez Baracka Obamę.