Meghan Markle jest przerażona. Były mąż ma obnażyć jej sekrety

Wyjdzie na jaw, jaka Meghan Markle jest naprawdę

"To musi być przerażające dla samej Meghan Markle, która, jak twierdzą niektórzy, nie zakopała z byłym mężem toporu wojennego. Z drugiej strony on chce przedstawić to wszystko ze swojej perspektywy. Z pewnością ma do opowiedzenia niesamowitą historię, ponieważ to właśnie on wie, jak to jest być pierwszym mężem aktorki z Suits" – powiedział w filmiku na serwisie YouTube Neil Sean, mieniący się ekspertem od royalsów.