Meghan Markle świętuje Dzień Kobiet. Odwiedziła ważne dla Brytyjek miejsce

Meghan Markle przebywa w Anglii, gdzie wypełnia ostatnie obowiązki względem królowej. Księżna Sussexu z okazji Dnia Kobiet odwiedziła Dagenham, gdzie mieści się ważna w historii Brytyjek fabryka Forda.

"Geraldine i inne kobiety, które miały siłę, aby stanąć w obronie swoich praw, to najlepszy przykład na to, że bez względu na to, jak mały i bezwartościowy możesz się poczuć w piramidzie społecznej, bez względu na to, jaki masz kolor skóry i jakiej jesteś płci, masz głos i prawo do zabrania głosu za tym, co słuszne" – mówiła poruszona Markle, która już 31 marca oficjalnie przestanie reprezentować brytyjską rodzinę królewską.