Meghan Markle żałuje przerwania kariery aktorskiej. Jest coś, co ją wyróżniało w rodzinie królewskiej

Meghan Markle po ślubie z księciem Harrym porzuciła karierę aktorską. Okazuje się jednak, że z perspektywy czasu księżna bardzo żałuje swojej decyzji. Tak twierdzi królewska ekspertka.

Obowiązki księżnej miały być dla Meghan nieporównywalne z obowiązkami aktorki. Ekspertka specjalizująca się w historii brytyjskiej rodziny królewskiej w rozmowie z "Vanity Fair" przyznała, że osoby wchodzące do rodziny mogą liczyć na niezliczone korzyści w zamian za pełnienie wyznaczonych funkcji. Niestety, funkcje te są bardzo odpowiedzialne. Należy skupić się na działalności charytatywnej i zrezygnować z wielu rzeczy, które mogły mieć dla nas fundamentalne znaczenie w życiu codziennym.

Zdaniem Bedell Smith, autorki biografii księcia Karola i księżnej Diany, Meghan była niezwykłą kobietą w porównaniu z innymi żonami książąt. Wstąpiła do rodziny jako osoba, która odniosła sukces zawodowy.

"Wygląda na to, że naprawdę żałuje, że musiała to rzucić, a jej obowiązki jako członkini brytyjskiej rodziny królewskiej nie były tym, do czego przywykła Meghan" – dodała Bedell Smith.