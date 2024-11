Melania Trump nie wprowadzi się do Białego Domu. Od plotek aż huczy

Czyżby Melania Trump dystansowała się od polityki męża? Tych plotek nie da się już uciszyć, tym bardziej, że pierwsza dama nie ma zamiaru wprowadzić się na stałe do Białego Domu - donosi CNN.

Wszystkie źródła CNN wskazują na to, że Melania Trump nie zamieszka na stałe w Białym Domu. Podczas pierwszej kadencji prezydentury męża również podchodziła niechętnie do tematu. Przeprowadzkę do Waszyngtonu opóźniła o kilka miesięcy, tłumacząc, że chce poczekać aż jej syn Barron (wówczas 10-letni) skończy rok szkolny.

To tam chce mieszkać Melania Trump

Teraz 18-latek uczęszcza na uniwersytet w Nowym Jorku i to właśnie tam Melania Trump planuje spędzać znaczną część swojego czasu.

– To była jego decyzja, żeby przyjechać do Nowego Jorku. Chce studiować tu i mieszkać w swoim domu i ja to szanuję. Cieszy się swoim studenckim życiem. Mam nadzieję, że będzie miał wspaniałe doświadczenia, ponieważ jego życie jest zupełnie inne niż życie każdego innego 18-, 19-latka – powiedziała podczas wywiadu w stacji Fox News.

Wiele wskazuje na to, że pierwsza dama USA będzie kursować przede wszystkim między Nowym Jorkiem a Palm Beach na Florydzie, gdzie przez ostatnie lata ułożyła sobie życie wśród bliskich przyjaciół.

"Amerykańskie media nie przestają podkreślać, że Trump wyznacza nowy standard, bo wcześniej tylko dwa razy zdarzyło się, że pierwsza dama nie mieszkała w Białym Domu wzniesionym w 1800 r." - przypominają wysokieobcasy.pl.

Melania Trump manifestuje swoją niezależność?

Od Melanii Trump oczekuje się, że będzie brała udział w najistotniejszych wydarzeniach. Ale warto tutaj zaznaczyć, że ostatnio odrzuciła zaproszenie Jill Biden na tradycyjne spotkanie, podczas którego dojdzie między ich mężami do symbolicznego przekazania władzy w Gabinecie Owalnym. Powodem nieobecności na spotkaniu mają być wcześniej ustalone zobowiązania w związku z promocją autobiografii pt. "Melania".

Czyżby pierwsza dama chciała zdystansować się od polityki swojego męża? W końcu podczas kampanii Donalda Trumpa była mało obecna, a w swojej książce m.in. popiera prawo do aborcji wbrew przekonaniom nowego prezydenta. Wygląda na to, że ponad wszystko chce być niezależna.

