"Fałszywa Melania" u boku Trumpa. Teoria spiskowa krąży po sieci

Absurdalną teorię spiskową podzielił również popularny liberalny komentator BrooklynDad, pisząc, że obok kandydata Partii Republikańskiej stoi "fałszywa Melania". W podobnym tonie napisał inny zwolennik wiceprezydent Kamali Harris": "Dzisiaj naprawdę trudno mi milczeć na temat fałszywej Melanii". Choć popularny portal społecznościowy zalały teorie spiskowe, nie ma żadnych dowodów na to, że obok Trumpa stanęła dublerka.

Jego zdaniem Melania jest smutna, że do jej życia ponownie wkroczy chaos i znów będzie musiała pełnić obowiązki pierwszej damy.

