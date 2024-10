Mery Spolsky w spektakularnej stylizacji. Na gali #Wszechmocne postawiła na jeden kolor

Maria Ewa Żak, znana szerzej jako Mery Spolsky, to jedna z czołowych postaci wśród młodych twórców. Artystka zdobyła uznanie zarówno dzięki swoim autorskim kompozycjom, jak i śmiałym strojom scenicznym, które zawsze wywołują liczne komentarze w internecie. Na galę #Wszechmocne wybrała stylizację, która od razu przykuwa wzrok.

Mery Spolsky dołączyła do grona wyjątkowych kobiet wyróżnionych w plebiscycie #Wszechmocne , organizowanym przez WP Kobieta. Piosenkarka jest jedną z nominowanych do nagrody w kategorii #Wszechmocne w popkulturze. Swoimi stylizacjami budzi zainteresowanie nie tylko na scenie.

Tego wieczoru Mery Spolsky postawiła na przyciągającą wzrok stylizację w różowym kolorze. Głównym jej elementem jest wyraziste futro , pod które wybrała cienką koszulkę koszulkę na ramiączkach z głębokim dekoltem i luźne spodnie ściągane w kostce. Do różowego zestawu ubrań dobrała wyraziste dodatki - czarne, ciężki buty na grubej podeszwie, mocny naszyjnik z łańcuchów i małą torebkę. Całość uzupełnia mocny makijaż oka i spokojna fryzura. To zestawienie sprawia, że obok piosenkarki nie można przejść obojętnie.

Mery Spolsky to artystka, która nie boi się prowokować. Jej odważne teksty i wizerunek mogą budzić kontrowersje, ale nie pozostają bez echa. Album "Erotic era" z listopada 2023 r. okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym, a single z tej płyty można było usłyszeć w radiowych playlistach przez wiele tygodni.

- Odbyłam spotkanie z panią seksuolog Alicją Długołęcką po napisaniu tekstów, żeby przeczytać z nią wyzwolone wersy i zapytać, co sądzi, czy z perspektywy edukatora seksualnego to jest w porządku. Dała mi sporo rad, które wzięłam sobie mocno do serca, ale teksty zostały w wersji pierwotnej. Z niektórymi sugestiami nie zgadzałam się - mówiła wokalistka w programie Patrycji Ceglińskiej-Włodarczyk "Pasja jest kobietą".