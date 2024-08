Występuje pod pseudonimem. Nazwisko jej ojca jest dobrze znane

Jest córką projektantki mody Ewy Jagielskiej-Żak i basisty Arkadiusza Żaka. Jej ojciec był muzykiem sesyjnym. Ma on na swoim koncie współprace m.in. z Marylą Rodowicz, Krystyną Prońko oraz Andrzejem Zauchą. To właśnie on nagrywał partie basu do ścieżki dźwiękowej "Akademii pana Kleksa" oraz kilku piosenek na płycie "Franek Kimono". Jak wspomniała w jednym z wywiadów, to właśnie ojciec kupił jej pierwszą gitarę.