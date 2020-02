Mette-Marit wraca do mediów społecznościowych. Nie poddaje się w walce z chorobą

Mette-Marit pomimo nieuleczalnej choroby zapewniała, że będzie pełnić wszystkie obowiązki. Niestety, zadanie okazało się bardzo ciężkie. Księżna Norwegii na kilka miesięcy zniknęła z życia publicznego. Teraz pokazała, że stara cieszyć się pełnią życia.

W październiku 2018 roku norweska rodzina królewska poinformowała, że Mette-Marit choruje na samoistne włóknienie płuc. Lekarze zakładali wtedy, że księżnej zostało od trzech do pięciu lat życia. Podczas pierwszego wystąpienia od czasu diagnozy Mette-Marit zapewniała, że nie zamierza rezygnować z obowiązków. Do tej pory wywiązuje się ze złożonej obietnicy, choć nie jest to łatwe.