Mężczyźni powinni wykonywać test ciążowy? Wynik może uratować życie

Mężczyzn w wieku od 19 do 75 lat zachęca się do wykonywania raz na jakiś czas testu ciążowego. Może on bowiem pomóc wykryć u nich raka jąder. Ciążę u kobiet i nowotwór u mężczyzn łączy jedno - podwyższone wydzielanie hormonu zwanego gonadotropiną kosmówkową (hCG). W organizmie ciężarnych produkowany jest przez zarodek i łożysko już kilka dni po zapłodnieniu. hCG nazywany jest "kobiecym" hormonem. Jego produkcja odbywa się także w męskim ciele, choć pod jednym warunkiem. Dzieje się tak, jeśli choruje on na nowotwór jądra.