Niedoszły teść Diany oskarżony o gwałty i molestowanie. "Był potworem"

Pięć kobiet w rozmowie z telewizją BBC opowiedziało o gwałtach, których miał dopuścić się miliarder. Adwokat Dean Armstrong wyjawił, że pokrzywdzone założyły stronę internetową, aby umożliwić innym potencjalnym ofiarom Al-Fayeda kontakt. Do 20 września 2024 roku, kiedy w Londynie odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie, zgłosiło się aż 37 kobiet. Do przestępstw seksualnych miało dochodzić nie tylko w londyńskim Harrodsie, lecz także w europejskich posiadłościach oraz hotelach, które odwiedzał miliarder.

Kobieta, którą została przedstawiona pod pseudonimem Natacha, stwierdziła, że Mohamed Al-Fayed był świetnym manipulantem. Podkreśliła, że kiedy jako 19-latka, podjęła pracę dla biznesmena, "weszła do jaskini lwa". Wspomniała, że miała zostać poddana "niepotrzebnym oraz inwazyjnym" badaniom lekarskim, których wyników nie dostała do dziś.

Jedno ze spotkań zapamięta do końca życia. Miała wówczas zostać wezwana do prywatnego apartamentu Al-Fayeda w nocy. Drzwi zostały zamknięte. Dostała do ręki kieliszek szampana. - Na widoku były zabawki erotyczne. Byłam przerażona - wyjawiła. Miliarder miał się rzucić na kobietę, której udało się wyrwać i uciec. Mohamed miał się zaśmiać, a następnie zastrzec, że Natacha nie może nikomu powiedzieć, co zaszło.