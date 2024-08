Wypiła drinka w klubie. "Straciłam przytomność"

Od sytuacji, do której doszło w warszawskim klubie, minęło już kilka miesięcy. Julia nadal jednak przeżywa traumę. - W nasilonym stresie, jak jestem w ataku paniki, drapię się do krwi, mięsa. Zarazili mnie pewnymi rzeczami, które bardzo wpływają na moje zdrowie. Moje jelita są w kiepskim stanie. Miałam operację, a teraz kolejną - opowiedziała w rozmowie z reporterką programu "Uwaga!".

Julia wspomina, że mężczyznę poznała w drodze do łazienki. Zaczęli wymianę zdań. Z ust rozmówcy miały padać różne propozycje, w tym zaproszenie do stolika, przy którym siedzieli znajomi mężczyzny.

Podejrzani mężczyźni sami zgłosili się, aby złożyć zeznania. Sprawa koszmaru młodej dziewczyny została umorzona. - Moja klientka, jak stwierdziła biegła, nie ma tendencji do fantazjowania, konfabulacji. Samo przesłuchanie było ewidentnym dowodem na to, że doświadczyła tego traumatycznego zdarzenia - przekazała adwokat Daria Czerkawska-Staniec, zdumiona decyzją prokuratury.

Jak dodaje, w przypadku tego konkretnego przypadku "nie było podstaw do uznania, iż doszło do utraty świadomości". - Nie ma żadnych dowodów bezspornie wskazujących na to, że doszło do obcowania pod wpływem udzielenia tabletki gwałtu - twierdzi prokurator.