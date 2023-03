Miała 17 lat, gdy wygrała milion. To nie skończyło się dobrze

Szczere wyznanie milionerki. To słyszała po wygranej

Choć zwycięstwo na loterii pomogło kobiecie spełnić swoje marzenia, dziesięć lat po wygranej pojawiła się w amerykańskim programie "The Curse of the Lottery" (tłum. "Klątwa loterii"). Jak wyznała - pieniądze sprawiły, że poczuła się nieszczęśliwa.