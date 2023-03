Powiększyła piersi. Oto co usłyszała od męża

Opowiedziała też o przygotowaniach do operacji. "Za półtora roku kończę 50 lat, nie wierzę, że to tak szybko przeleciało. Tak się złożyło, że jakiś czas temu rozmawiałam o tym z Kaliną Ben Sirą i to ona postanowiła działać. Przedstawiła mi daty wizyt konsultacyjnych i spotkań z lekarzami, gdyby nie to, pewnie do dziś bym się nie zdecydowała. Wcześniej zrobiłam operację plastyczną powiek, więc chciałam zostawić biust na kolejny rok, ale Kalina oznajmiła, że nie ma na co czekać, ale iść za ciosem" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.