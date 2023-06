Miała 20 lat, gdy wzięła ślub. Po rozwodzie ujawniono niewygodne fakty

Niestety drugie małżeństwo również nie należało do udanych. W 2011 roku Dubieniecki miał wyprowadzić się od żony i złożyć pozew o rozwód. Sprawa ciągnęła się trzy lata, aż została zawieszona, ponieważ Dubieniecki trafił do aresztu, gdzie spędził kilkanaście miesięcy. Do rozwodu pary doszło w 2016 roku.