Miała atak migreny w pracy. Koledzy komentowali

- Boję się jednak, że atak może mnie złapać, kiedy będę się zajmować dzieckiem. Najgorsze jest to, że nie da się go przewidzieć i ciężko jest stwierdzić samemu, co może go sprowokować. Pamiętam, że kiedyś miałam bardzo intensywny okres w życiu, kiedy nie dosypiałam, więcej pracowałam, byłam zestresowana i przemęczona. Gdy przychodził weekend, chciałam to odespać i wystarczyło, że pospałam dwie godziny dłużej niż normalnie, by obudzić się z tzw. migreną weekendową – wspomina 31-latka cierpiąca na migreny z aurą.