Wielka Brytania: 20-latek otrzymał druzgocącą diagnozę. "Czułem najgorszy ból głowy"

King poszedł do lekarza skarżąc się na dokuczliwy ból głowy. W ramach leczenia otrzymał jedynie leki na migrenę. Z czasem jednak lekarstwo przestało działać, a 20-latek coraz gorzej się czuł. W końcu za namową swojej dziewczyny poszedł do szpitala, gdzie wykonano mu szczegółowe badania. Okazało się, że James King ma glejaka mózgu.

Zlekceważenie poważnych objawów

Silne bóle głowy po pewnym czasie okazały się na tyle niepokojące, że 20-latek przez blisko miesiąc nie był w stanie normalnie funkcjonować. Podczas jednej z wizyt u lekarza usłyszał, że nie ma mowy o guzie mózgu, ponieważ... występuje on u osób starszych – czytamy w "Mirror". W końcu udał się na badanie wzroku do jednego ze szpitali, a stamtąd skierowano mężczyznę do specjalistycznej kliniki. Właśnie tam po licznych testach dowiedział się o raku mózgu.