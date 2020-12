Michał Kamiński o Kościele w Polsce: "Nie wiem czy polscy biskupi wierzą w Boga"

Michał Kamiński był gościem w programie "Newsroom". Polityk odniósł się do niedawnej wypowiedzi kardynała Dziwisza, w której "wybaczył" Polsce za dokument o nim. Wicemarszałek stwierdził, że jest oburzony postawą kardynała. "Ja mam wrażenie, że wypowiedź księdza kardynała Dziwisza mnie skłania do refleksji. Ja nie wiem, czy polscy biskupi wierzą w Boga, natomiast wiem jedno - na pewno się Go nie boją. Bo gdyby bali się Boga, nie zachowywaliby się tak, jak dzisiaj się zachowują". W swojej dalszej wypowiedzi Kamiński powiedział, co powinien był zrobić kard. Dziwisz, gdy miał realny wpływ na to, co dzieje się w Kościele: "Powinien żelazem tępić pedofilię, po prostu".

