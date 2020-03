Michał Piróg chroni się przed koronawirusem. Zabawnym zdjęciem zwraca uwagę na poważny problem

Michał Piróg to nie tylko tancerz i znana osobowość telewizyjna, ale przede wszystkim zaangażowany aktywista. Prezenter znany jest ze swojej walki na rzecz homoseksualistów, praw zwierząt czy ekologii. Chętnie zabiera też głos w aktualnie ważnych dla społeczeństwa sprawach. Tak stało się i tym razem.

Piróg zaapelował do fanów o pozostanie w domach i odpowiednie zabezpieczenie przed koronawirusem. Zrobił to jednak w typowym dla siebie, nieco zabawnym stylu, po raz kolejny udowadniając, że w każdej sytuacji należy zachować odrobinę zdrowego dystansu.

Prezenter udostępnił na swoim profilu na Instagramie zabawną fotografię. Widzimy na niej prezentera siedzącego na tarasie z kubkiem kawy w ręku i maską szturmowca (postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen) na głowie. "Czas na kawę… Pamiętaj, aby zostać w domu, jeśli możesz. Jeżeli wychodzisz z domu, to pamiętaj, aby należycie się zabezpieczyć" – napisał w opisie zdjęcia.

Fani od razu zwrócili uwagę na jego osobliwe zabezpieczenie, nie kryjąc rozbawienia w komentarzach. "Rozbawiłeś mnie", "dobrze, że jesteś", "chyba ciężko tak pić kawę, co?" – pisali. Ich uwagę przykuł też piękny ogród, w którym prezenter zapozował do zdjęcia. Jak jednak wyjaśnił, nie jest on jego własnością, a fotografia jest pamiątką z zeszłego sezonu "Top Model".