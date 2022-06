Michał Żebrowski kończy 50 lat. Rodzina jest w jego życiu najważniejsza

Aleksandra zakochała się w aktorze, choć wielokrotnie podkreślała, że nigdy nie traktowała go jak wielkiego gwiazdora. W jednym z wywiadów przyznała, że są filmy z jego udziałem, których do tej pory nie oglądała. Wystarczył miesiąc regularnych spotkań, żeby zakochani poczuli, że chcą być ze sobą do końca życia. Szybko podjęli kroki kierujące ich do sformalizowania związku.