Michalina Robakiewicz pojawiła się na premierze filmu "Ostatni komers". Córka Adrianny Biedrzyńskiej bardzo się zmieniła

W "Dzień Dobry TVN" opowiedziała jakiś czas temu, że często słyszy porównania swojej osoby do znanej mamy. "Do mamy jestem porównywana bardzo często, do czego mam stosunek ambiwalentny, ponieważ z jednej strony mama jest wspaniałą aktorką i przepiękną kobietą i marzeniem byłoby osiągnąć choć w połowie tyle, co ona, jednak chciałabym, żeby ludzie nie patrzyli na mnie przez pryzmat znanej mamy. Chciałabym i staram się osiągnąć coś sama, a także pracować na własne nazwisko. Poza tym to nie zawsze są pochlebne porównania, często są to jednak docinki w stylu "znana mamusia załatwiła", a to wcale tak nie działa - powiedziała Michalina Robakiewicz.