Międzynarodowi przyjaciele, realne rozmowy po angielsku: Dlaczego angielski z rówieśnikami z ponad 50 krajów ma znaczenie?

Wyobraź sobie, że Twoje dziecko nie tylko uczy się angielskiego, ale używa go, aby zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z całego świata – od dzieciaków z Japonii, po te z Brazylii czy Francji. Brzmi jak coś wyjątkowego, prawda? Dzięki World Kids Academy, platformie stworzonej przez Novakid, taka wizja staje się rzeczywistością. To nie jest kolejna nudna lekcja z podręcznikiem w ręku – tu dzieci rozmawiają, śmieją się, uczą się od siebie nawzajem, a przy okazji przełamują językowe bariery i nabierają pewności siebie. Dzięki World Kids Academy dzieci od 4 do 12 roku życia mają szansę na coś, co może zmienić ich życie – prawdziwe rozmowy po angielsku z rówieśnikami z ponad 50 krajów. To właśnie sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Materiał sponsorowany przez Novakid Polska

Nauka poprzez realne praktyki

W World Kids Academy dzieci w wieku od 4 do 12 lat mają możliwość uczestniczenia w grupowych sesjach konwersacyjnych prowadzonych przez native speakerów. Jest to oparte na praktycznych, życiowych tematach, które dzieci uwielbiają omawiać: od ulubionych gier, przez zainteresowania, aż po rozmowy o kulturach innych krajów. Dzięki temu, że są to rozmowy w czasie rzeczywistym z rówieśnikami, nauka przebiega w sposób naturalny i sprzyja zrozumieniu języka angielskiego jako żywego narzędzia komunikacji, a nie wyłącznie przedmiotu w szkole. Dzieci nie uczą się "szkolnego" angielskiego, lecz tego, jak mówić i myśleć po angielsku, by radzić sobie w prawdziwym świecie.

Globalna społeczność w jednym miejscu

Jednym z najważniejszych atutów World Kids Academy jest możliwość interakcji z dziećmi z różnych zakątków świata. Dzieci, które biorą udział w zajęciach, nawiązują przyjaźnie, odkrywają różnorodność kultur i zdobywają zrozumienie, jak wiele ich łączy a co dzieli z rówieśnikami z innych krajów. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy umiejętność rozumienia i akceptowania innych kultur staje się coraz ważniejsza.

Rozmowy bez barier

Dla wielu dzieci mówienie po angielsku to nie lada wyzwanie. Obawa przed popełnieniem błędów często powstrzymuje je przed próbowaniem, a nauka ogranicza się do pasywnego rozumienia języka. World Kids Academy działa inaczej. Dzięki małym grupom (maksymalnie 6 dzieci) i wsparciu wykwalifikowanego nauczyciela, każde dziecko ma okazję mówić, wyrażać swoje myśli i zadawać pytania. Dzieci szybko przełamują barierę językową, przestają obawiać się popełniania błędów i zaczynają komunikować się w swobodny sposób.

Przyjaźnie na całe życie

Jak pokazują badania, wspólna nauka i dzielenie się doświadczeniami z rówieśnikami sprzyja budowaniu trwałych relacji. Dzieci, które uczą się w grupach międzynarodowych, rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także kompetencje społeczne – uczą się empatii, szacunku i zrozumienia dla odmienności. Wielu uczniów Novakid kontynuuje znajomości na platformach społecznościowych, a dla niektórych wspólne lekcje stają się początkiem długotrwałych przyjaźni.

Wideo: Zobacz efekty pracy World Kids Academy

A jak to wygląda w praktyce? Zobacz filmik, który prezentuje dzieci uczestniczące w World Kids Academy i ich niesamowity postęp językowy. Przekonaj się, jak naturalnie i swobodnie dzieci radzą sobie w rozmowach po angielsku – to więcej niż lekcje języka, to budowanie pewności siebie i przyjaźni, które przekładają się na realne efekty w nauce.

Dlaczego World Kids Academy?

Rodzice, którzy decydują się na World Kids Academy, cenią sobie unikalne podejście Novakid, które łączy indywidualne lekcje z możliwością konwersacji w grupie. Jest to model nauczania, który sprawdza się najlepiej – dziecko najpierw zdobywa solidne podstawy językowe, a następnie rozwija swoje umiejętności w autentycznym środowisku grupowym. Dzięki temu dzieci uczą się szybciej i osiągają lepsze efekty niż w tradycyjnych metodach.

Efektywność: Badania pokazują, że połączenie indywidualnych lekcji z grupowymi sesjami konwersacyjnymi przynosi najszybsze efekty w nauce języka.

Bezstresowe środowisko: World Kids Academy stawia na przyjazną atmosferę – bez ocen, presji i zadań domowych, za to z dużą dawką śmiechu i pozytywnej energii.

Pamiętne doświadczenie: Dla dzieci to niezapomniana przygoda, która otwiera im drzwi do poznawania świata, ludzi i kultur.

Inwestycja w przyszłość

World Kids Academy to coś więcej niż zwykłe lekcje angielskiego – to inwestycja w przyszłość Twojego dziecka. Dzięki uczestnictwu w zajęciach z rówieśnikami z różnych stron świata, dzieci rozwijają nie tylko umiejętności językowe, ale także otwartość na świat i empatię. To doświadczenie, które zostaje z nimi na całe życie. W końcu angielski to nie tylko język – to paszport do globalnej społeczności, z którą Twoje dziecko może nawiązać kontakt już dziś.

