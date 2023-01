Mieli odmłodzić ją o 10 lat. Sablewska aż się popłakała

Mąż krytykował jej wygląd

– Jestem po rozwodzie pięć lat. Słuchałam bardzo często, że wyglądam nieciekawie. Mąż miał takie stwierdzenie swoje, że on zazdrości kolegom, że mają takie fajne, ładne żony. A on się wstydzi. Uwierzyłam w zasadzie we wszystko to, co mówił. Po kilkunastu czy kilkudziesięciu razach brałam to, co mówi, za prawdę po prostu – wyznała uczestniczka.