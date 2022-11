Ekspertki o nieudanej stylizacji z programu Sablewskiej. "W modzie nie ma miejsca na kierowanie się wiekiem"

- Zachowania uczestniczki absolutnie nie wiązałabym z brakiem samoakceptacji. Jeżeli przyszła do takiego programu, to znaczy, że jest odważna i się akceptuje. Po prostu nie podobało się jej to, co zobaczyła i tym także mi zaimponowała. Blask telewizji i znanej prowadzącej nie przyćmił jej osądu i gustu. Była w stanie dać przykład innym kobietom, że to, co sądzą na nasz temat inni, nawet styliści, eksperci od mody, nie ma tak naprawdę znaczenia, bo przecież to my wiemy, w czym nam najlepiej - wtóruje jej Ania Oka - dziennikarka dojrzałościowa.