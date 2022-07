Mieszka w Doniecku. Niewiarygodne, jaki kolor ma tam teraz woda

Problemami cywili, którzy mieszkają w kraju opanowanym wojną, jest m.in. dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz czystej, bieżącej wody. Nikogo nie trzeba przekonywać, że te dwa czynniki są niezbędne, by przetrwać. Niestety sytuacja w Ukrainie jest pod tym względem dramatyczna. Do sieci trafiło nagranie, na którym mieszkanka Doniecka pokazała, jak wygląda tam woda.