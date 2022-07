Ukraińska influencerka jest oburzona. Mężczyźni wykorzystują wojnę, by ją poderwać

Niestety to, co spotkało Louisę nie jest odosobnioną sytuacją. Już wcześniej zrobiło się głośno o 30-letniej Julii Skubenko, która zaapelowała do innych Ukrainek, aby bardzo uważały, wyjeżdżając do innych krajów Europy. Julia uciekła z kraju ogarniętego wojną do Wielkiej Brytanii, gdzie wśród wielu pomocnych ludzi, znaleźli się mężczyźni, którzy składali niemoralne propozycje.