Mieszka w Polsce 8 lat. Rosjanka mówi, jak traktują ją Polacy

Jednym z najważniejszych atutów, jakie Sasza dostrzega w Polsce, są Polacy. Według niej ludzie są tutaj życzliwi, mili i otwarci, co ułatwiło jej integrację oraz zdobycie przyjaciół. Często podkreśla, że Polacy są pomocni, a jeśli napotka trudności językowe, większość stara się jej zrozumieć i zaoferować wsparcie, nawet komunikując się po angielsku. - Ludzie w Polsce są fajni, mili, znalazłam tu wielu przyjaciół - mówi Sasza.

Sasza jest również wielką fanką polskiej kuchni, którą uważa za jedną z najlepszych w Europie. Żurek oraz pierogi zajmują w jej sercu szczególne miejsce. Według niej polska kuchnia to nie tylko smaczne potrawy, ale także "comfort food" – jedzenie, które daje poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Docenia także to, jak wielu turystów, odwiedzających Polskę, z radością odkrywa lokalne restauracje i kuchnię.

Kolejną zaletą, o której mówi, są udogodnienia dla rodziców z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Automatyczne drzwi i podjazdy do sklepów to dla Saszy rozwiązania, które bardzo ułatwiają życie, szczególnie w porównaniu do Rosji, gdzie takie udogodnienia są mniej powszechne. Podkreśla, że w Polsce łatwiej poruszać się z wózkiem dziecięcym czy z wózkiem inwalidzkim.