Była najbogatszą Rosjanką. Straciła połowę majątku

Tatiana Bakałczuk (z domu Kim) to córka koreańskich imigrantów, która w 2004 roku założyła sklep internetowy. Z biegiem lat przekształciła go w największą platformę e-commerce w Rosji, w efekcie czego została najbogatszą kobietą w kraju.

Jak donosi "Rzeczpospolita", jeszcze do niedawna jej majątek opiewał na 7,9 miliarda dolarów. Aktualnie wynosi 4,1 miliarda dolarów, a to wszystko w związku z fuzją jej firmy Wildberries (65 proc. udziałów) z Russ Outdoor (35 proc. udziałów). Stanowisko dyrektora generalnego w nowym przedsiębiorstwie objął Robert Mirzojan, o którym mówi się, że jest objęty sankcjami.

Wszystko zaczęło się od pożaru w siedzibie Wildberries na początku 2024 roku. Wtedy, gdy Bakałczuk obawiała się o przyszłość swojej firmy, z odsieczą przybyli przedstawiciele Russ Outdoor, którzy, zdaniem "Forbesa", załatwili tę sprawę na "najwyższym szczeblu". Mówi się, że to właśnie dlatego firma Russ została potem zaangażowana w fuzję.

Drugą kwestią były doniesienia o romansie Rosjanki z Mirzojanem, które podsyciła jeszcze sytuacja z września – strzelanina w siedzibie Wilberries, w którą zaangażowany był mąż Tatiany, Władysław. Dwie osoby zginęły, a dziesięć zostało rannych. I choć Władysław Bakałczuk usłyszał zarzut morderstwa, to nie został aresztowany, a w wywiadzie na YouTube chwalił się, że pomógł mu wtedy Ramzan Kadyrow, czeczeński polityk i bliski człowiek Putina.

