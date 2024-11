Mieszka w willi za 9 mln zł. "Udało mi się"

Karierę w show-biznesie zawdzięcza wielu produkcjom telewizyjnym. Zagrała w serialach m.in. "Złotopolskich, "Pierwszej miłości" i "Hotelu 52" oraz filmach, takich jak: "Last Minute" czy "Wkręceni 2". Aktorka jest też popularna w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej losy śledzi 1 mln obserwatorów.

Od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się córki, Nel. Wspólnie z rodziną mieszka w luksusowej willi, którą chętnie chwali się w sieci. Jej wartość w momencie zakupu oszacowano na 9 mln zł.

Klaudia Halejcio żyje "na bogato"

Klaudia Halejcio jest znana z wystawnego życia. Na internetowych profilach pokazuje, jak spędza czas w luksusowej posiadłości, nie pomijając kadrów przedstawiających zachwycające wnętrza jej ogromnego domu. Jego powierzchnia to ponad 500 metrów kwadratowych. Niektórzy internauci zarzucają jej w komentarzach, że całe bogactwo pochodzi głównie od jej męża milionera, ale celebrytka stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

W programie "Rogalska Show" oznajmiła, że majątek zawdzięcza sobie - ciężkiej pracy i gromadzonym latami oszczędnościom.

"Ja każde, każde zarobione pieniądze odkładałam. Chwytałam się wszystkiego, czego tylko mogłam, chodziłam na wszystkie eventy, gdzie tylko mogłam sobie zarobić. (...) Pamiętam, jak jeździłam na eventy. Gwiazdy przyjeżdżały samochodami... Ja miałam samochód – rodzice mi oddali taki wytłuczony. Żeby otworzyć drzwi, to trzeba było popchnąć. (...) Parkowałam pięć ulic dalej, żeby mi ktoś przypadkiem zdjęcia nie zrobił" – wyjaśniała.

W ostatniej rozmowie z reporterem Pomponika Klaudia Halejcio wyznała, w co zainwestowała pierwsze większe pieniądze i jak doszła do statusu finansowego, którym obecnie może się szczycić. "Długo mi to zajęło. Początki były naprawdę trudne" – pokreśliła. Aktorka skończyła w 2024 roku 34 lata.

Szacunku do pieniędzy i troski o bezpieczny byt miała nauczyć ją mama. "Dla mnie w tej całej mojej karierze najważniejsze było, to co mi moja mama zawsze mówiła: 'musisz mieć swoje mieszkanie'. Każdą złotówkę, każdą pracę i możliwość jakiejkolwiek pracy brałam i dla mnie spełnieniem marzeń było moje mieszkanie. To już uważałam za ogromny sukces" – stwierdziła.

Pierwszy zakup wyznaczył drogę do kolejnych inwestycji

Zakup pierwszej nieruchomości był dla niej przełomowym momentem w życiu. Później, gdy zaczęła otrzymywać więcej propozycji występów przed kamerą, marzyła już tylko o powiększaniu swojego kapitału. "Przez lata ciężkiej pracy i poświęceń, udało mi się osiągnąć ogromną satysfakcję. Wtedy zdałam sobie sprawę, że gromadzenie pieniędzy może być naprawdę ekscytujące" – przyznała.

Reporter dopytał jeszcze aktorkę o cechy charakteru, które pomogły jej osiągnąć tak wielki sukces. Wymieniła kilka: "Myślę, że skrupulatna, obowiązkowa, oszczędna, bardzo zawzięta i ambitna. Myślę, że jest wiele składowych takich cech" – zaznaczyła. Dodała jeszcze, że w zarabianiu pieniędzy nie skupia się na efekcie końcowym. "Dla mnie ważniejsza jest ta droga do celu, niż sam cel" – skwitowała.

