Kupił zrujnowany pałac. "Casa Terrazzino di Mercè"

W wieku szesnastu lat rozpoczął treningi tańca towarzyskiego. Szybko stało się to jego pasją. Stefano Terrazzino posiada włoskie korzenie, ale od 2005 roku jest związany z Polską, gdzie mieszka, pracuje i prowadzi studio tańca. Reprezentuje najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich.

Sławę w naszym kraju zdobył dzięki udziałowi w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", emitowanemu w Telewizji Polsat. Dwukrotnie stawał na scenie produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Niedawno znany włoski tancerz i choreograf zdecydował się na realizację swojego największego życiowego marzenia. Spełnia je we Włoszech, na słonecznej Sycylii.

"Nie znałem mentalności Polaków". 19 lat temu przyjechał do Polski

Jak sam przyznaje, proces budowy nie należy do najłatwiejszych. "Dobrze idzie. Powoli, ale idzie. We włoskim tempie... ale jestem zadowolony. Budować to jest duży wysiłek, wymaga cierpliwości" - zdradził w najnowszym wywiadzie dla "Pomponika".