Mieszkają we Francji. Mówią, jak się tam teraz żyje

- Być może to pokłosie zakładania kolonii na całym świecie. Jak można najpierw przyjmować kogoś, którego urzędowym językiem jest francuski, a później przestać traktować go jak człowieka? Oczywiście, w każdej grupie znajdą się agresywne jednostki, a ich zachowanie to woda na młyn części polityków i mediów. Sama jednak widzę, że ludzie o afrykańskim pochodzeniu, choć urodzeni we Francji, miewają problemy nawet ze znalezieniem mieszkania. Wystarczy mieć inaczej brzmiące nazwisko i już zaczynają się trudności, dlatego oni są spychani do tych biednych dzielnic i nie każdy jest w stanie z nich wyjść - mówi.