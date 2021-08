Mieszkańcy mają dość wieczorów panieńskich i kawalerskich. "Nie zmrużyłam oka przez trzy noce"

Kobieta nie ukrywa, że imprezy panieńskie i kawalerskie są jej zmorą – inni goście nie mogą się wyspać, z kolei uczestnicy ignorują ciszę nocną oraz uwagi. – Kiedyś sama nie zmrużyłam oka przez trzy noce. Kiedy poprosiłam dziewczyny, żeby były po prostu ciszej, zostałam wyśmiana. Bawiły się do 5.00 rano, weszły do pensjonatu w stanie nieważkości, trzaskały drzwiami, krzyczały, a następnego dnia nie mogłam ich dobudzić. Doba hotelowa kończy się o godz. 11. Kiedy pukałam do ich pokoi 40 minut później, bluzgały. Zebrały się dopiero przed godz. 13. Wtedy do obiektu przyjechali ich partnerzy, zaczęli się panoszyć, nie reagowali na moje prośby, by wyszli z pensjonatu – relacjonuje kobieta.