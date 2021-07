Turystyka seksualna rozkwita. "Singielki witane są z otwartymi ramionami"

Jeżdżą do klubów swingerskich 6 dni w tygodniu

Marta ma 29 lat i mieszka w Holandii, razem z partnerem swinguje od kilku lat. Zazwyczaj jeździła do klubów dalej od domu, aby ograniczyć możliwość spotkania partnerów biznesowych. Ocenia, że w klubach są pary i single, ale podkreśla, że to singielki są witane z otwartymi ramionami. – Kobiety najczęściej albo wchodzą za darmo, albo za symboliczną opłatą. To są imprezy all inclusive, więc bardzo tanio wówczas wychodzą paniom. Moim zdaniem kluby swingerskie są jedną z najbezpieczniejszych opcji imprezowania dla singielek – tłumaczy.