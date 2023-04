Miliony wyświetleń. Nagrała swojego byłego męża

Była świadkiem zaręczyn byłego męża z jego dziewczyną

Udowadnia to pewna tiktokerka, znana jako Blinks oraz jej były mąż. Kobieta udostępniła ostatnio nagranie, na którym jej eks oświadcza się swojej dziewczynie. Wydarzeniu przyglądały się też ich dwie córki. Filmik zrobił furorę w sieci. Do tej pory obejrzało go prawie siedem milionów internautów.