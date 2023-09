Mini idzie w odstawkę? Spójrzcie tylko na jej sukienkę

Biała maxi, czyli inwestycja na lata

Sięgnęła po białą i prześwitującą koronkę, ale pozostawiła przyjemne niedopowiedzenie. To zasługa sukienki maxi, długich rękawów i zabudowanego dekoltu, a także czarnej i kamuflującej bielizny pod spodem. Szydełkowe robótki, koronkowe dzieła sztuki i misterne hafty to domena dekady "dzieci kwiatów". Styl lat 70. pasuje Emily Ratajkowski. Jest równie wolny, co jej osobowość.