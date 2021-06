Mini kamera, pluskwa, a może telefon z kontrolą partnera? Zabawa w detektywa może się źle skończyć

Po zainstalowaniu oprogramowania miał wgląd na rzeczywistą lokalizację auta żony na mapie swojego smartfona. - Tego dnia miała jakieś zajęcia na macie. Tak przynajmniej uprzedziła. Sygnał czasami zrywał, dlatego pojechałem za nią, wtedy mi nie "znikała". Od 16 czekałem pod firmą aż wyjdzie. I tak się stało, tylko zamiast na zajęcia jogi pojechała na apartamentowca na Wielicką. Po 3 godzinach wyszła i to nie sama - opowiada mężczyzna po tym jak zobaczył małżonkę w towarzystwie obcego mężczyzny. - Całowali się na pożegnanie. Nawet jak wsiadła do auta, to jeszcze się przykleił do okna. Nie trzeba być geniuszem, żeby się domyślić, co robili przed chwilą — załamany Piotr wrócił do domu, zostawił żonie krótki list, w którym poinformował ją, że chce rozwodu i przekaże sprawę prawnikowi. - Spakowałem swoje rzeczy, wyszedłem i to był koniec — opowiada.