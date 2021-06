Zaprzyjaźniła się z kochanką i żoną swojego partnera. "Byłam naiwną dziewczyną z małej miejscowości"

- Pamiętam, jak podszedł do mnie na wernisażu i powiedział, że jest bohaterem mojej kolejnej książki i tak jesteśmy razem od 8 lat. Poza tym zostałam królową sprzedaży w swojej firmie i odrodziłam się, niczym feniks z popiołów. Mówi się, że sztuką jest zrobić z cytryny lemoniadę. Dla mnie to żadna sztuka, to każdy potrafi. Ale ze szklanki pomyj, którą dostałaś od życia, zrobić martini, to jest dopiero sztuka. I ja to potrafiłam – stwierdza Beata Kiecana w rozmowie z WP kobieta.