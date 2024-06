Mini odeszła do lamusa? Glinka już nosi jej wygodną alternatywę

Katarzyna Glinka chętnie publikuje w sieci zdjęcia swoich starannie przygotowanych stylizacji. Ostatnio zdecydowała się na look, który idealnie wpisywał się w letni klimat. Bazą jej stroju były bowiem stylowe szorty. Jak je wystylizowała? Sprawdźcie.

Wydawać by się mogło, że szorty to opcja wyłącznie na co dzień. W końcu kojarzą się przede wszystkim z letnim szaleństwem oraz wakacjami. W sklepach z łatwością jednak znajdziemy również nieco elegantsze modele. Okazuje się, że Katarzyna Glinka już je nosi.