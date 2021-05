Minimalizm zawsze w cenie. Cudne sandałki, które wpadły nam w oko

To buty niemal tak "niewidzialne", że prawie przezroczyste. To warto wykorzystać, jeśli kochasz delikatne sandałki i chcesz mieć buty na lato dosłownie do wszystkiego. I, choć na duże okazje odpadają, to ich delikatność daje się dopasować do stylizacji kobiecych, sportowych, fantazyjnych czy tych z pazurem i będą pasować zawsze tak samo dobrze.