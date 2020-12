Minister Niedzielski o powrocie do szkół: szczepienia jeszcze nie dają efektu

W programie "Newsroom" WP Adam Niedzielski odpowiadał na pytania dotyczące powrotu do szkół. - Jesteśmy w takim punkcie przełomowym. Bardzo dużo się teraz decyduje o tym, co się zadzieje z pandemią w najbliższych dniach. Musimy zdawać sobie sprawę, że szczepienia jeszcze nie dają swojego efektu populacyjnego, czyli nie można liczyć, że ta liczba zachorowań w wyniku akcji szczepiennej będzie dynamicznie malała - powiedział minister, zaznaczając, że z tego powodu trudno dać jednoznaczną odpowiedź ws. powrotu do szkół.

Rozwiń