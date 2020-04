Porody rodzinne podczas pandemii koronawirusa. "Nie było odgórnego zakazu"

Koronawirus – porody rodzinne wstrzymane

Podczas dzisiejszej konferencji jeden z dziennikarzy zapytał o tę kwestię. Minister zdrowia odpowiedział. – Odgórnego zakazu nie było – zaznaczył. – To zależy od możliwości danej jednostki, czy jest możliwość izolacji jednej rodziny od drugiej. Jeśli jest możliwość tego dystansowania, to myślę, że dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, by z powrotem wprowadzić porody rodzinne – dodał Łukasz Szumowski.