Sprawa plakatów Łukasza Szumowskiego. Stołeczna policja zatrzymała kobietę

Policja prowadzi śledztwo w sprawie serii włamań do wiat przystankowych, w które wstawiono plakaty obrażające ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. "Ewangelia wg Łukasza Sz. Zakłamywanie statystyk dot. epidemii COVID-19 +. Rekomendacja ws. wyborów +. Maseczki do d..y za 5 mln. Po trupach do celu" - brzmi treść plakatów.