Młodzi stawiają na sober dating. Na czym polega najnowszy trend?

Pierwsza randka potrafi być stresującym wydarzeniem. Przed wyjściem zastanawiamy się, czy znajdziemy wspólny język z nowo poznaną osobą, czy podczas spotkania nie zabraknie nam tematów, a także co się stanie, jeżeli kompletnie się nie dogadamy? Wówczas wiele osób decyduje się na to, aby do posiłku zamówić lampkę wina, piwo lub drinka. Obecnie randkowicze odchodzą od tego pomysłu. Co o tym trendzie sądzi psycholog?